KARTAL'DA VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI - Haberler
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KARTAL'DA VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal'da virajı alamayarak bariyerlere çarpan sürücü yaralandı.

AYDIN (DHA) - Kartal'da virajı alamayarak bariyerlere çarpan sürücü yaralandı.

Kaza, Kartal Sahilinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Esra Aydın yönetimindeki 41 EA 836 plakalı otomobil Sanayi Caddesi'nde seyir halindeyken viraja hızlı girdi. Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Esra Aydın'ın kendi imkanlarıyla otomobilin içerisinde çıktı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi yaptığı Aydın daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekiplerin kaza yerini incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

KARTAL'DA VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

KARTAL'DA VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

KARTAL'DA VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

KARTAL'DA VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

KARTAL'DA VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

KARTAL'DA VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

KARTAL'DA VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

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