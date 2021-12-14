Kartal'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Kartal'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı İstanbul Kartal Samandıra TEM bağlantı yolunda tır ve servis minibüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İSTANBUL (İHA) - Kartal'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Kartal Samandıra TEM bağlantı yolunda tır ve servis minibüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kartal Samandıra TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlantı yolundan Kartal istikametine giden 34 BKP 48 plakalı tır, yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Hemen arkasında seyir halinde olan 34 LAE 544 plakalı yolcu servisi ise duramayarak tıra arkadan çarptı. Olay sonrası servis sürücüsü bacağından hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen ambulans ve itfaiye ekiplerine ihbar verdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan servis sürücüsü Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken yolda trafik durma noktasına geldi.

Kartal'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

Kartal'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

Kartal'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - Son Dakika Haberleri

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