Kartal'da sahte parayla alışveriş yapan şüphelinin evinden 9 kilo 800 gram uyuşturucu çıktı
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Kartal'da sahte parayla alışveriş yapan şüphelinin evinden 9 kilo 800 gram uyuşturucu çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da bir işyerinde 200 lira sahte para ile alışveriş yapan ve aracıyla uzaklaşan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 9 kilo 800 gram uyuşturucu madde ve 2 şişe uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

KARTAL'da bir işyerinde 200 lira sahte para ile alışveriş yapan ve aracıyla uzaklaşan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 9 kilo 800 gram uyuşturucu madde ve 2 şişe uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. 

Polis ekipleri 15 Ağustos'ta bir kişinin Kartal Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine gelerek 200 lira sahte para karşılığında alışveriş yaptıktan sonra araçla olay yerinden uzaklaştığı ihbarını aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin B.G., olduğunu belirledi. B.G. kısa süre sonra Kartal Üsküdar Caddesi'nde olayda kullandığı araçla birlikte yakalandı. Polis ekiplerince yapılan çalışmaların devamında, şüphelinin adresinde yapılan aramalar sırasında binanın girişinde bekleyen Ş.K. ve S.A.'dan şüpheli hareketler sergilemeye başladı. S.A kaçarken yere bir cisim attı. Kısa bir kovalamacanın ardından S.A. yakalandı. Şüphelinin attığı cismin de uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Ş.K.'da gözaltına alındı. 

Polis ekiplerinin adreste yaptığı aramalarda; 9 kilo 800 gram Bonzai, 2 şişe uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.G adli makamlarca serbest bırakılırken, S.A isimli kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ş.K ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.


Kartal'da sahte parayla alışveriş yapan şüphelinin evinden 9 kilo 800 gram uyuşturucu çıktı
Kartal'da sahte parayla alışveriş yapan şüphelinin evinden 9 kilo 800 gram uyuşturucu çıktı
Kartal'da sahte parayla alışveriş yapan şüphelinin evinden 9 kilo 800 gram uyuşturucu çıktı
Kartal'da sahte parayla alışveriş yapan şüphelinin evinden 9 kilo 800 gram uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kartal'da sahte parayla alışveriş yapan şüphelinin evinden 9 kilo 800 gram uyuşturucu çıktı - Haberler
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