Kartal'da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu
19.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:10
Kartal'da, sokağa çıkma izinleri olan iki ticari araç çarpıştı.
Kartal'da, sokağa çıkma izinleri olan iki ticari araç çarpıştı.
Kartal Yunus Mahallesi'nde, 34 KE 7836 plakalı hafif ticari araç ile 34 HH 2648 plakalı ticari araç Kasımpatı Sokak ile Sarıköy Sokak kesişiminde çarpıştı.
Çarpışmanın ardından 34 HH 26 48 plakalı aracın sürücüsü, park halindeki 34 LAD 485 plakalı servis aracına çarptıktan sonra durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.
Araçların izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan