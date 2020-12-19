Kartal'da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu

19.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:10

Kartal'da, sokağa çıkma izinleri olan iki ticari araç çarpıştı.

Kartal'da, sokağa çıkma izinleri olan iki ticari araç çarpıştı.

Kartal Yunus Mahallesi'nde, 34 KE 7836 plakalı hafif ticari araç ile 34 HH 2648 plakalı ticari araç Kasımpatı Sokak ile Sarıköy Sokak kesişiminde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 34 HH 26 48 plakalı aracın sürücüsü, park halindeki 34 LAD 485 plakalı servis aracına çarptıktan sonra durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Araçların izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu
Kartal'da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu
Kartal'da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu
Kartal'da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Falcao Neymar Çağdaş Atan Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Karar Instagram Galatasaray Fatih Karagümrük
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartal'da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 13:10:40. #1.14#
title