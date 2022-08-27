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Aşırı hızlı motosiklet, kamyonete çarpıp alev aldı! 2 kişi feci şekilde can verdi

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Kartal D-100 karayolunda süratli giden motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra metrelerce sürüklenerek önünde seyir halinde olan sebze yüklü kamyonete çarptı. Kaza sonucu motosikletteki 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Saat 02.15 sıralarında Kartal D-100 karayolu Ankara istikametinde edinilen bilgiye göre aşırı hızlı motosiklette bulunan kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi.

KAMYONA ÇARPIP SAVRULDU

Sürüklenen motosiklet hemen önünde seyir halinde olan Burhan Özbitirgiç idaresindeki sebze yüklü kamyonetin arka kısmına çarparak savruldu. Kaza sonucu parçalanan motosiklet alev alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen motosiklet kullanılmaz hale geldi.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Motosiklette bulunan 1'i kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken kamyonet sürücüsü Burhan Özbitirgiç kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası olay yerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Burhan Özbitirgiç ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken motosiklette bulunan ve hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu Motosiklet 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Fatih Aydogdu:

üzücü bir durum ama birde yollarda serserilik yapan motorculardan da millet iyice bıktı. Bu kaza yapan motorcu kamyon yerine otomobile de çarparak otomobildekilerinde ciddi yaralanmasına neden olabilirdi. Olay üzücü ama en azından kendilerinden başkası zarar görmemiş.

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SADECE OKUR ARADA YAZAR:

ah be kardeşim..gecenin o saatinde o hız neden? o yola çıkarken yarına dair ne hayallerin,ne planların vardı kim bilir..Allah rahmet eylesin,geride kalan ailesine sabır versin..

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