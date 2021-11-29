İSTANBUL-KARTAL'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ RÖGAR KAPAĞINA ÇARPIP TAKLA ATTI: 1 YARALI - Haberler
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İSTANBUL-KARTAL'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ RÖGAR KAPAĞINA ÇARPIP TAKLA ATTI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da, sürücüsünün aşırı sürat yaptığı iddia edilen ve alkollü olduğu öğrenilen hafif ticari araç, rögar kapağına çarparak takla attı.

KARTAL'da, sürücüsünün aşırı sürat yaptığı iddia edilen ve alkollü olduğu öğrenilen hafif ticari araç, rögar kapağına çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 03.30 sıralarında Kartal Yakacık Caddesi Gazi Yücel Sokakta meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen Yücel Sağ idaresindeki 34 JH 1341 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki rögar kapağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Kazada sürücü otomobilde sıkışarak yaralanırken yolcu koltuğundaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahaleden sonra yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polislerin yaptığı alkol testinde araç sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL-KARTAL'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ RÖGAR KAPAĞINA ÇARPIP TAKLA ATTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ RÖGAR KAPAĞINA ÇARPIP TAKLA ATTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ RÖGAR KAPAĞINA ÇARPIP TAKLA ATTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ RÖGAR KAPAĞINA ÇARPIP TAKLA ATTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ RÖGAR KAPAĞINA ÇARPIP TAKLA ATTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ RÖGAR KAPAĞINA ÇARPIP TAKLA ATTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ RÖGAR KAPAĞINA ÇARPIP TAKLA ATTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ RÖGAR KAPAĞINA ÇARPIP TAKLA ATTI: 1 YARALI

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