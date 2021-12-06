Kartal'da bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal'da bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandıİSTANBUL Kartal'da virajı aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kartal'da bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

İSTANBUL Kartal'da virajı aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken otomobilde büyük maddi hasar oluştu.

Olay 09.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre sürücü Esra Aydın, 41 EA 836 plakalı Auidi marka otomobili ile cadde üzerinden üst geçide bağlanmak için manevra yapınca virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü Esra Aydın yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan Esra Aydın'a ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı.

Kazada yaralanan Esra Aydın sağlık ekiplerince Dr. Lütfi Kırdar Şehir hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası cadde üzerinde trafik sıkışırken kazaya karışan aracın caddeden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kartal'da bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Kartal'da bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Kartal'da bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Karabük'te otomobil 150 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te otomobil 150 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

 Akılalmaz kaza kamerada! Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu

Akılalmaz kaza kamerada! Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu

 Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu

İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title