Karşıyaka'da vefa gurubundan hijyen denetimi Karşıyaka'da Kaymakamlık tarafından kurulan Vefa Destek Gurubuna bağlı İlçe Tarım Müdürlüğü hijyen denetimlerine hız verdi.

Tüm Dünyada ve Ülkemizde verilen yeni tip Korona Virüsü (Covid – 19) ile mücadelede önemli yer tutan sağlıklı gıda ürünlerinin üretilmesi çerçevesinde İlçe Tarım Müdürlüğü hijyen denetimlerini artırdı.

İlçe Tarım Müdürlüğü, Karşıyaka'da gıda üretim yerlerinde yoğun bir hijyen denetiminin yanı sıra denetim yerlerini de hijyen konularında bilgilendiriyor.

Ekmek, unlu mamuller üretim ve satış yerleri, kasap, şarküteri, pizza, pide ve açık olan lokantalar ve gıda perakendecileri İlçe Tarım Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince yoğun bir şekilde denetleniyor.

İlçe Tarım Müdürü İsmail Emetli başkanlığındaki denetim gurubu "Karşıyakalıların gıdası emin ellerde" diyor.

Kaynak: Bültenler