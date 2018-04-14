Karşıyaka'da 20 Bin Kişiye Tiyatro Şöleni

18 gün süren organizasyonda, Haldun Dormen'den Ali Poyrazoğlu'na kadar birbirinden değerli oyuncular ve önemli gruplar seyirciyle buluştu.

HER GÜN BAŞKA OYUN

Kültür ve sanat alanında hayata geçirdiği projelerle fark yaratan Karşıyaka Belediyesi, bu yıl ikinci kez "Tiyatro Günleri" düzenledi. Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen organizasyon, Emre Kınay ve Evrim Alasya'nın sahnelediği "İki Bekar" oyunuyla perde açtı. 18 gün boyunca farklı oyunlarla devam eden tiyatro şöleninde çocuklara özel gösteriler de sergilendi. Toplam 21 oyunda; Müjdat Gezen, Haldun Dormen, Zuhal Olcay, Suzan Kardeş, Sunay Akın, Ferhan Şensoy, Ali Poyrazoğlu ve Alper Kul gibi usta oyuncular ile birlikte 400 tiyatro sanatçısı sahne aldı. Seyirci sayısı ise 20 bine ulaştı.

FİLİZLER'E ANLAMLI DESTEK

Ayrıca Karşıyaka Tiyatro Günleri kapsamında önemli bir sosyal sorumluluk etkinliğine de imza atıldı. Usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, sahneye taşıdığı Asi Kuş oyununun gelirini Karşıyaka'nın Filizleri Projesi'ne bağışladı. Bu anlamlı bağış sayesinde, Karşıyaka Belediyesi'nin, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs sağlamak için hayata geçirdiği proje kapsamında, 3 öğrenciye bir yıl boyunca burs sağlanacağı belirtildi.

KARŞIYAKA'YA YAKIŞTI

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Kentimizin kültür ve sanat yaşamına katkı sunan çok önemli bir organizasyona daha imza attık. Ülkemizin birbirinden değerli isimlerini sahnemizde konuk etmenin mutluluğunu yaşadık. Emek veren tüm sanatçılarımıza ve her oyunda salonu dolduran tiyatroseverlere teşekkür ediyorum. Sanat kenti Karşıyakamıza yakışan etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.