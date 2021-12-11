Karşı şeride geçen kamyon, 4 otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

ANTALYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek 4 otomobile çarptı. Kazada, Mustafa Uysal (57) hayatını kaybetti, biri ağır, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Havalimanından Kemer yönüne giden Yusuf K. (38) yönetimindeki 34 AFL 090 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Mustafa Uysal yönetimindeki 07 AGG 074 plakalı otomobile çarpan kamyon, ardından 3 otomobile daha çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Mustafa Uysal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Berfin Özek (18), Huriye Kaplan, Samet Kaplan ve Zeynep Kaplan bebek, araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan lise öğrencisi Berfin Özek'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Yusuf K., gözaltına alındı.