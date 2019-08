10.08.2019 02:55

CARMEDYA - Karsan, ürün ve hizmet ağını daha da genişletmek ve ihracattaki yükselen ivmesini sürdürmek üzere yatırımlarına devam ediyor. Bu doğrultuda Karsan, Fransa'daki yerleşik distribütörü Hervouet Corporate Industry (HCI) şirketi ile ortaklık anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile birlikte Türk üretici, şirkette yüzde 50 pay sahibi oldu. Fransa pazarındaki payını bu ortaklıkla artırmayı hedefleyen Karsan, ülkede gerçekleşecek kamu ihalelerine de katılma fırsatını kazandı.

İhracattaki başarılarına yenilerini katmaya hazır olduklarını belirten Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu: "Fransa'nın köklü firmalarından HCI ile süregelen distribütörlük ilişkimizi daha ileri bir boyuta taşıyarak ortaklığımızı gerçekleştirdik. HCI'nin Fransa pazarında uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimi ile geniş müşteri portföyü, Karsan'ın bu pazardaki gelişimine katkı sağlayacaktır. Gerek Transdev, RATP ve Keolis gibi büyük operatörler gerekse de yerel teşebbüslerle çalışmak istiyoruz. Özellikle elektrikli ürün gamımızı yaygınlaştırmayı istediğimiz Fransa'da, 6 ve 8 metrelik kompakt boyutlarıyla Jest Electric ve Atak Electric araçlarımız talep görüyor. Bu pazardan şimdiye kadar toplam 13 adet elektrikli araç siparişi almış durumdayız" açıklamalarında bulundu.

The post Karsan'dan Avrupa Pazarı'nda Stratejik Ortaklık appeared first on Carmedya.