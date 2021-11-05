Kars yeni otogara kavuşuyor

ERZURUM (İHA) - Dönemin Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu tarafından yapımına başlanan ve yarım kalan Otogar Binası yeniden projelendirilerek yapımına başlanacak.

Kars Valisisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, beraberindeki İller Bankası Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Çidem ile birlikte Yenişehir Mahallesi'nde yaklaşık 13 yıldır inşaatı durdurularak atıl vaziyette bırakılan Yeni Otogar Binası'nda bir takım incelemelerde bulundu. Öksüz, otogar binasının proje çalışmasının biran evvel tamamlanmasını istedi.

Olumsuz koşullarda vatandaşlara hizmet veren ve kentin ters noktasında bulunan mevcut otogarın yerine dönemin Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu tarafından yaptırılan, kaba inşaatı tamamlanan ve geçen süre içerisinde kimsenin el vurmadığı Otogar, Öksüz, tarafından yaptırılarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Kentte önemli bir eksiği giderecek olan otogar, vatandaşları da heyecanlandırmaya başladı.

"Tarihi kentte yakışır bir otogar olacak"

Kars'ta özellikle son otobüslerin hareketinden sonra adeta sessizliğe bürünen mevcut otogarın kentte yakışmadığını ifade eden vatandaşlar, "Yıllardır terk edilerek çürüyen otogara kim sahip çıkacak diye kara kara düşünüyorduk. Allah razı olsun yollarımızı, kaldırımlarımızı yapan çalışkan valimiz otogara da el attı. Valimizin destekleriyle otogar atıl durumdan kurtarılarak bizlere hizmet verir hale getirilecek. İnşallah kısa sürede yapımına başlanır ve Kars'ta tarihine, adına yakışır bir otogara kavuşur" dediler.

İller Bankası Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Çidem ile birlikte uzun süredir inşaat çalışmaları duran ve atıl vaziyette bulunan otogar projesi üzerinde de çalışma yapan Öksüz, belediye birim amirlerine de şehirlerarası otobüs terminali ile ilgili proje çalışmalarının biran önce tamamlanması ve ihale sürecinin en kısa sürede başlatılması talimatını verdi.

Öksüz ve beraberindekiler otogardaki incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldılar. Yeni Otogar Binası'nın önümüzdeki inşaat sezonu yapımına başlanılması bekleniyor. - KARS