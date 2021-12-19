Kars'taki otobüs kazasında ölenlerin cenazeleri, memleketlerine gönderildi - Haberler
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Kars'taki otobüs kazasında ölenlerin cenazeleri, memleketlerine gönderildi

Kars'taki otobüs kazasında ölenlerin cenazeleri, memleketlerine gönderildi
Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel

KARS'ta kar yağışı ve sis nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi memleketlerine gönderildi, yaralı 25 kişiden 20'si ise taburcu oldu.

KARS (DHA) - KARS'ta kar yağışı ve sis nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi memleketlerine gönderildi, yaralı 25 kişiden 20'si ise taburcu oldu.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü mevkisinde meydana geldi. Iğdır- Ankara seferini yapan Aras firmasına ait 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, kar ve sis nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Kazada 2'si Türk, 2'si Azerbaycan vatandaşı 4 kişi, yaşamını yitirdi. Kazada 4'ü ağır 25 kişi ise yaralandı.  Kars, Erzurum ve Sarıkamış'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan 20'si taburcu edilirken, 5'inin tedavileri ise devam ediyor.  Kazada hayatını kaybeden Gamar Niyazova (19) ile Fazile İsmayılova'nın (61) cenazesi Azerbaycan'a; Emre Özşimşek'in cenazesi (21) kent merkezine, Kadir Kurt'un (16) ise Kağızman ilçesine gönderildi.


Kars'taki otobüs kazasında ölenlerin cenazeleri, memleketlerine gönderildi

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Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri

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