Tartıştığı karısını çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaraladı

Kars'ta bir şahıs, tartıştığı karısını boynundan, kolundan, başından ve kulaklarının arkasından çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Kars'ta tartıştığı karısını çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralayan saldırgan yakalandı.

İstasyon Mahallesi'nde Y.A, karısı A.A. ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesini önlemek isteyen kızları A.A'yı bir odaya kapatan Y.A, karısına bıçakla saldırdı.

KARISINI AĞIR YARALADI, OLAY YERİNDEN KAÇTI

Karısını boynundan, kolundan, başından ve kulaklarının arkasından çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayan Y.A. kaçtı.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı 40 yaşındaki A.A. ile cama yumruk atması sonucu yaralandığı belirtilen kızı A.A, müdahale eden sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada yakalanan şüpheli Y.A, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik