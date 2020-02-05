: Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava

05.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:20

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 7 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi Digor ilçesinde 3, Selim'de 4 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Soğuk hava nedeniyle Kars Çayının bir bölümü ve bazı ağaçların dalları buz tuttu. Vatandaşlar araçlarının üzerini battaniye ve brandalar örterek soğuktan korudu.

İldeki yollarda Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Kaynak: AA

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