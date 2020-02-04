Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı
Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 16 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 16 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi sebebiyle Akyaka ilçesinde 3, Digor'da 2, Sarıkamış'ta 7, Selim ilçesinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ayrıca kardan dolayı Kağızman-Ağrı kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
İldeki yollarda Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor.