Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 16 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

04.02.2020 20:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:18
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı

'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 16 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi sebebiyle Akyaka ilçesinde 3, 'da 2, 'ta 7, Selim ilçesinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ayrıca kardan dolayı Kağızman-Ağrı kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

İldeki yollarda Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Kaynak: AA
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