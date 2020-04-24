Kars'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Kars'ın Digor ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
24.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:48
Kars'ın Digor ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Derinöz köyünün Kurudere mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, 5 kişiyi kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.
Kazı yapılan alanda define aramada kullanılan demir çubuk, kazma, kazma sapı ve testere ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA