Kars'ta definecilerin kazdığı kuyuya düşen boğa vinçle çıkarıldı Kars'ta definecilerin kazdığı kuyuya düşen boğa vinçle çıkarıldıKARS merkeze bağlı Karaçoban köyünde definecilerin kazdığı, üzeri teneke ile kapatılan kuyuya düşen boğa vinçle kurtarıldı.

Kars'ta definecilerin kazdığı kuyuya düşen boğa vinçle çıkarıldı

KARS merkeze bağlı Karaçoban köyünde definecilerin kazdığı, üzeri teneke ile kapatılan kuyuya düşen boğa vinçle kurtarıldı.

Karaçoban köyünde meydana gelen olayda Kubilay Kildiş'e ait olan boğa defineciler tarafından kazılan ve üzeri teneke ile kapatılan kuyuya düştü. Boğayı kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Kubilay Kildiş ve köylülerin çabası boğayı kuyudan çıkarmaya yetmeyince vinç çağrıldı. Beline halat bağlanan boğa, vinçle çekilerek kuyudan çıkarıldı. Bulunduğu yerden kurtulan boğa halatın açılmasıyla koşuşturmaya başladı. Vatandaşlar, boğayı sakinleştirerek ahıra götürdü.

Kaynak: DHA