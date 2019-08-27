Kars'ta, Ata sporları için modern tesisler yapılıyor

27.08.2019 11:12

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle Kars'ın Selim ilçesinde atlı cirit, atlı okçuluk ve at biniciliğinin yapılacağı modern spor tesisi inşa edilecek.



Selim İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin, Küçük Ölçekli Mali Destek Programı kapsamında Serhat Kalkınma Ajansı'na sunduğu "Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi" projesi için ilk imzalar atıldı.



Selim Kaymakamı Zafer Yiğit ile SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven projenin hayata geçirilmesi için sözleşme imzaladı. "Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi" projesinin tamamlanmasıyla, ilçede geleneksel olarak yapılan ata sporları, artık modern tesislerde yapılmaya başlanacak. Proje ile ilçedeki geleneksel sporlardan atlı cirit, atlı okçuluk, geleneksel Türk okçuluğu ve at biniciliği için modern tesis yapılacak.



Tesiste cirit sahası, sosyal tesis ve haralar bulunacak. İlçede çayır ve meralarda oynanan ata sporları projenin tamamlanmasıyla altyapıya kavuşacak. Proje, özellikle kış aylarında oynanan ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ata sporlarına ulaşmalarını kolaylaştırmak, modern tesislerde izlemelerini sağlamak ve kentte daha fazla kaliteli zaman geçirmelerini hedefliyor. Projenin başka bir amacı da, unutulmaya yüz tutan ata sporlarına gençlerin ilgisini çekmek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak. - KARS

Kaynak: İHA