Kars'ta asfaltı yapılan yolların çizimi yapılıyor
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Kars'ta asfaltı yapılan yolların çizimi yapılıyor

Kars'ta asfaltı yapılan yolların çizimi yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta asfaltı tamamlanan yolların çizimi yapılıyor.

Kars'ta asfaltı tamamlanan yolların çizimi yapılıyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca kent genelinde yapılan yol, kaldırım ve kilit parke taş yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan yol çalışmaları vatandaşları memnun ediyor.

Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce kent genelinde sıcak asfalt çalışmaları tamamlanan yollarda yol çizimleri yapılıyor.

Şehitler Mahallesi, Şehit Er Emin Polat Caddesi'nde tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından yol çizgi çalışmaları da tamamlandı.

Yol çizimleri tamamlanarak vatandaşların hizmetini açılan yol özellikle sürücüleri sevindirdi.

Kars Belediye Başkanlığı'nca yol çalışmalarının aralıksız devam edeceği, çalışmaların kent genelince aynı anda çok noktada yürütüldüğü öğrenildi. - KARS

Kars'ta asfaltı yapılan yolların çizimi yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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