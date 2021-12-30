Karpuzlu'da kan bağış kampanyası yapıldı
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.
KARPUZLU, AYDIN (AA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, kentteki okullarda öğretmen, öğrenci ve veliler kan bağışında bulundu.
Karpuzlu Kaymakamı Musa Ayyıldız, Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Emniyet Amiri Yunus Demirayak ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Turan Şimşek de bağış yaparak kampanyaya destek verdi.
Kampanya kapsamında 55 ünite kan toplandı.
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AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri