Karne almaya giden öğrenciler kavga etti: 2 yaralı
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Karne almaya giden öğrenciler kavga etti: 2 yaralı

MARDİN'de bir grup kız öğrencinin karne almaya gittikleri Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki kavgasına erkek öğrenciler de katılınca, 2 öğrenci yaralandı.

17.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 17.01.2020 12:55
Karne almaya giden öğrenciler kavga etti: 2 yaralı

'de bir grup kız öğrencinin karne almaya gittikleri Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki kavgasına erkek öğrenciler de katılınca, 2 öğrenci yaralandı. 

Kavga, bu sabah Güzel Sanatlar Lisesi'nde yaşandı. Karne almak için okula gelen bir grup kız öğrenci arasında başlayan tartışma, erkek öğrencilerin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada biri kız, 2 öğrenci yaralandı.Yaralı öğrenciler, ihbarla gelen ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin durumunun iyi olduğunu bildirerek, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.


Kaynak: DHA
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