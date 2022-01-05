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KARLARIN ÜZERİNDE PİKNİK YAPANLAR ETRAFI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinin etrafında bulunan karla kaplı alanlarda piknik yapanlar etrafı çöplüğe çevirdi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinin etrafında bulunan karla kaplı alanlarda piknik yapanlar etrafı çöplüğe çevirdi. Maşukiye bölgesinden oteller bölgesine kadar olan yaklaşık 16 kilometrelik yol boyunca belirli aralıklarla çöp yığınları oluştu.

Kartepe kayak merkezinin çevresindeki alanlara gelenlerin yaz aylarında yarattığı kirlilik kış aylarında da devam ediyor. Karlar üzerinde mangal yapanlar, mangal kömürlerini, cam ve plastik atıkları çevreye umarsızca atarak kirliliğe neden oluyor. Maşukiye ile oteller bölgesinde bulunan yaklaşık 16 kilometrelik Kartepe yolunda aralıklarla çöp yığınları oluştu. Karların bahar aylarında erimesiyle karlar altında kalan çöplerin de ortaya çıkması bekleniyor.

Kartepe yolunda restoranda çalışan Hızır Akgül, 'Yılbaşı gecesini Kartepe yolunda kutlayan ve bu bölgeye gelen günübirlik piknikçi vatandaşlarımızın bazıları burada yiyip içtikten sonra çevreyi kirlettiler. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için elime çöp poşetini alıp işletmemizin çevresine atılan çöpleri topluyorum. Gelen vatandaşlarımız getirdikleri ürünlerin çöplerini lütfen çevreye atmasınlar' dedi.

KARLARIN ÜZERİNDE PİKNİK YAPANLAR ETRAFI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİ

KARLARIN ÜZERİNDE PİKNİK YAPANLAR ETRAFI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİ

KARLARIN ÜZERİNDE PİKNİK YAPANLAR ETRAFI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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