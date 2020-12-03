Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı
Geçtiğimiz sene bir dergi çekimi için Paladöken'de karlar üzerinde mayolu poz veren Defne Samyeli, fotoğraflarını Instagram hesabından yeniden yayınladı. Oyuncunun pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.
Şimdilerde Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sol Yanım dizisinde rol alan Defne Samyeli, sosyal medya hesabından cüretkar pozlarını yayınladı.
FİT VÜCUDUYLA GÖZ KAMAŞTIRDI
48 yaşındaki Defne Samyeli, geçen kış Palandöken'de gerçekleşen çekimlerin kamera arkası karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Siyah mayosuyla karlar üzerinde pozlar veren Samyeli'nin paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi. Fit vücuduyla her daim adından söz ettiren Samyeli "Telefonum karıştırırken buldum. Backstage fotoğrafları" dedi.