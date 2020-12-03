Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı
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Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı

03.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:07
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı

Geçtiğimiz sene bir dergi çekimi için Paladöken'de karlar üzerinde mayolu poz veren Defne Samyeli, fotoğraflarını Instagram hesabından yeniden yayınladı. Oyuncunun pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sol Yanım dizisinde rol alan Defne Samyeli, sosyal medya hesabından cüretkar pozlarını yayınladı.

FİT VÜCUDUYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

48 yaşındaki Defne Samyeli, geçen kış Palandöken'de gerçekleşen çekimlerin kamera arkası karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Siyah mayosuyla karlar üzerinde pozlar veren Samyeli'nin paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi. Fit vücuduyla her daim adından söz ettiren Samyeli "Telefonum karıştırırken buldum. Backstage fotoğrafları" dedi.

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İşte Samyeli'nin çok konuşulan pozları...

Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı

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