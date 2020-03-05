Karlar Kralı Norm 2 Filmi

05.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:01

Çinlilere ait olan eski bir sanat eseri, Dexter adında bir arkeolog tarafından çalınır. Çin halkı için çalınan eseri kurtarmaya karar veren Norm, arkadaşlarının yardımı ile zorlu bir maceraya atılır. Dexter’i bulmak için dünya çapında bir yolculuğa çıkan Norm ve arkadaşları, çalınan sanat eserini bulmayı başarabilecek midir?

Yönetmen: Tim Maltby, Richard Finn

Senaryo: Dean Stefan

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Norm of the North: King Sized Adventure

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD, Çin, Güney Kore, Hindistan

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 20.03.2020



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Kaynak: InterSinema.com