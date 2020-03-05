Karlar Kralı Norm 2 Filmi
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Çinlilere ait olan eski bir sanat eseri, Dexter adında bir arkeolog tarafından çalınır. Çin halkı için çalınan eseri kurtarmaya karar veren Norm, arkadaşlarının yardımı ile zorlu bir maceraya atılır. Dexter’i bulmak için dünya çapında bir yolculuğa çıkan Norm ve arkadaşları, çalınan sanat eserini bulmayı başarabilecek midir?
Yönetmen: Tim Maltby, Richard Finn
Senaryo: Dean Stefan
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Norm of the North: King Sized Adventure
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD, Çin, Güney Kore, Hindistan
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 20.03.2020
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Kaynak: InterSinema.com