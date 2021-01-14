Karla taçlanan Cıbıltepe Kayak Merkezi kayakseverlerle renklendi
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Karla taçlanan Cıbıltepe Kayak Merkezi kayakseverlerle renklendi

14.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:15
Karla taçlanan Cıbıltepe Kayak Merkezi kayakseverlerle renklendi

Kars'ta, kar yağışının etkili olduğu Sarıkmış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kars'ta, kar yağışının etkili olduğu Sarıkmış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Sarıçam ormanları, kristal kar yapısı ve uzun kayak pistleriyle kayakseverlerin gözde merkezlerinden Cıbıltepe'de son yağışlarla kar kalınlığı 25 santimetreyi geçti.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle kayak merkezine giderek kayak ve snowboard yaptı. Kızakla kayanlar da oldu.

Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede uzun zamandır kar yağmadığını anımsattı.

Güne kar yağışıyla başladıklarını ifade eden Taş, "Bugün itibarıyla kar yağışı başladı. Önümüzdeki 4-5 gün kar yağışı devam edecek. İnşallah Sarıkamış yakın zamanda beklediğimiz, özlediğimiz kristal karla buluşacaktır. Bu anlamda herkese hayırlı sezonlar, bol kazançlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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