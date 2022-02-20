TUFANBEYLİ, ADANA (İHA) - Karla mücadele ekiplerine hamsili ziyafet

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde karla mücadele ekiplerine yaptıkları çalışmalardan dolayı hamsili ziyafet verildi.

Tufanbeyli'de bu yıl yaşanan yoğun kar yağışında vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz mesai yapan ekiplere Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, hamsi ziyafeti verdi.

İlçede kardan kapanan yolları açan ve karda mahsur kalanlara zorlu şartlarda koşan ekiplere fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Ergü, "1500 rakımlı Tufanbeyli ilçesi Toprakpınarı'ndayız. Karadeniz'in hamsisi Toroslara çıktı. Karadeniz hamsisini işçilerimize ikram ediyoruz. Karla mücadelede eden ekiplerimiz yoğun mesai yaptı. Bizde birkaç gündür hava güneşli ve personelimize fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istedik" dedi.

Tufanbeyli Belediyesi Şantiye Sorumlusu Yaşar Sancar bu kışın çetin geçtiğini ifade ederek, "Mesai arkadaşlarımız ile sabahlara kadar yoğun bir karla mücadele verdik. Bu güzel gün için teşekkür ederiz" dedi