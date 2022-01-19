Karla mücadele çalışmalarında araç ve personel sayısı arttırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte teyakkuz halinde ilçe belediyeleriyle birlikte koordineli bir şekilde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

MALATYA (Bültenler) - İl merkezi ve ilçe merkezinde devam eden kar yağışıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına devam eden yağışla birlikte ana caddelerle birlikte kırsal bölgelerde yaptığı çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya il merkezinde kaldırım temizleme çalışmalarıyla birlikte ana arterlerin temizleme çalışmalarını sürdüren ekipler, kırsal mahallelerde özellikle 112 Acil Sağlık ekiplerinin hastalara ulaşması adına karla mücadele çalışmalarını yapıyor. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ve Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezine gelen çağrıları değerlendiren ekipler 19 Ocak Çarşamba saat 16.30 itibariyle 70 hastanın çağrısına anında müdahale etti. Gün içerisinde çalışmaların devam ettiği il genelinde 19 Ocak Çarşamba saat: 17:00 itibariyle 200 kapalı yol ulaşıma açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatlarıyla 400 iş makinası ve 850 personel sayısı artırılarak sahada görevli olan yaklaşık 500 iş makinasıyla birlikte görevli 1.300 personel, Altyapı Koordinasyon Merkezinde (AYKOME) takip edilen çalışmalarla birlikte sahada karla mücadele çalışmalarını il merkezinde ve kırsalda 7/24 esasına göre devam ettiriyor.

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