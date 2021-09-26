Karla kaplı Palandöken'in eşsiz manzarası - Haberler
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Karla kaplı Palandöken'in eşsiz manzarası

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

- Karla kaplı Palandöken'in eşsiz manzarası Erzurum'un yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

ERZURUM (İHA) - - Karla kaplı Palandöken'in eşsiz manzarası

ERZURUM - Erzurum'un yüksek kesimleri, etkili olan Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent genelinde hava sıcaklığının gece saatlerinde düşmesinin ardından yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı büründüğü beyaz gelinlikle görenleri büyüledi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan 3 bin 200 rakımdaki Palandöken Kayak Merkezi mevsimin ilk karı ile beyaza büründü. 3 gündür kent merkezinde devam eden sağanak yağış yüksek kesimlerde düşen hava sıcaklığıyla birlikte yerini kara bıraktı. Palandöken Dağı'da beyaz gelinliğiyle oluşan manzarasıyla görenleri büyüledi.

Beyaza bürünen Palandöken Kayak Merkezi havadan drone ile görüntülendi.

Karla kaplı Palandöken'in eşsiz manzarası

Karla kaplı Palandöken'in eşsiz manzarası

Karla kaplı Palandöken'in eşsiz manzarası

Karla kaplı Palandöken'in eşsiz manzarası
İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri
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