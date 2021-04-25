Karısını öldürüp evi ve otomobilini ateşe veren cani koca: Pislik temizleme diye yazın

Kırıkkale'de yaşayan 75 yaşındaki cani koca, 1,5 aylık eşini bıçakla öldürüp evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalıştı. Olayın ardından adliyeye sevk edilirken gazetecilere tepki gösteren şahıs, "Kadın cinayeti diye yazıyorsanız, bakın pislik temizleme diye yazın, bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" dedi.

Kırıkkale'de dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 711. Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katında kiracı olarak oturan 75 yaşındaki M.D., 1,5 aylık eşi Koçer Dönmez'i (56) göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalıştı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli M.D. sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra emniyete götürüldü.

"PİSLİK TEMİZLEME DİYE YAZIN"

Emniyetteki işlemlerin ardından ifadesi alınan M.D., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna "Kadın cinayeti diye değil, pislik temizleme diye yazın. Bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı