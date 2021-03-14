Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma
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Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma

14.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:26

İzmir'de eşi Hüsna T,'yi tabancasıyla 5 el ateş ederek öldüren Hüseyin T. adlı şahıs, ifadesi ile şaşkına çevirdi. Eşine daha önce birçok kez fiziksel şiddet de uyguladığı ortaya çıkan cani adam, "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dedi.

Bornova'da yaşayan Hüseyin Temurtaş, dün saat 16.00 sıralarında, Ümit Mahallesi 7312 Sokak'taki bir apartmanın 3'ncü katındaki evlerinde, iddiaya göre, eşi Hüsna Temurtaş ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Hüseyin Temurtaş, belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş etti. Ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, eşi kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüsna Temurtaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüsna Temurtaş, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Temurtaş'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"İZNİM OLMADAN DIŞARI ÇIKIYORDU"

Soruşturma başlatan polis, bir süre sonra eşi öldüren Temurtaş'ın kaçtığı kiralık otomobili park halinde buldu. Çeşitli suçlardan poliste suç kaydı bulunduğu da öğrenilen Temurtaş ise Bornova ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Temurtaş, polisteki ifadesinde, " "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dedi. Daha önce de eşine birçok kez fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıkan Temurtaş'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma
Haber Yorumları (14)
HAKAN: türk kadını iyi oku yarın özgürlüğünüz elinizden tam manasıyla alınmadan aklını başına devşirrr
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ŞEYDA: Dün bıyıklıydı, bugün ise sakallı. bıyıklar bir yerleri çağrıştirıyordu, ondanmi sakal ilave edildi ? yazıklar olsun !
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DEMET: kadın erkek farketmez islamiyet kimden gelirse gelsin zulmu yasaklar zalimi cezlandırır mazlumu kurtarmayı emreder
Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
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