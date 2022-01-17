Hindistan'da dehşet! Karısına 4 arkadaşıyla birlikte tecavüz edip, cinsel organında sigara söndürdü - Haberler
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Hindistan'da dehşet! Karısına 4 arkadaşıyla birlikte tecavüz edip, cinsel organında sigara söndürdü

Hindistan'da dehşet! Karısına 4 arkadaşıyla birlikte tecavüz edip, cinsel organında sigara söndürdü
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan bir kadın, evlilik sitesinden tanışıp evlendiği adam ve arkadaşlarının cinsel saldırısına uğradı. Toplamda 5 kişi, kadına tecavüz ettikten sonra cinsel organında sigara söndürdü. Polis, tecavüzleri gözaltına aldı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşanan olay, ülkede geniş yankı uyandırdı. 32 yaşındaki bir kadın, evlilik sitesinde tanıştığı bir adamla evlendikten sonra kocasının başka bir kadınla daha evli olduğunu öğrendi. Ayrılmak istedi ancak adam bu teklifi kabul etmedi.

ARKADAŞLARIYLA EVE GELİP TECAVÜZ ETTİ

Cani koca, bir akşam 4 arkadaşıyla birlikte eve gelip karısına cinsel saldırıda bulundu. Kocası ve beraberindeki 4 kişi, ayrıca kadına işkence yaptı. Cinsel organında sigara söndürülen kadının vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler ve morluklar oluştu.

BABASININ EVİNE SIĞINDI

Genç kadın, olayın ardından babasının evine sığınmak zorunda kaldı. Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, cani koca ve beraberindeki 4 kişinin yerini tespit etti. Farklı yerlerde polis tarafından gözaltına alınan şahıslar, cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi devam eden kadının ise birkaç gün sonra taburcu edileceği belirtildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (4)
tahsin bueyuekkol:bu hindistanlilar tümü gidecek yerleri belli Cevap Yaz 0 11 Yayından Kaldır
Mikail arman:Înternetten tanışıp evlenmenin mükafatıdır bu. Elbette iyilerde vardır.Fakat internette iyi insana denk gelip tanışmak, az ihtimaldir. Gerçek hayatta karakter ve kişiliği zor tanıyoruz.Înternetteki insanlar yüz maskeliler. Cevap Yaz 0 12 Yayından Kaldır
Fakır:onursuz gurursuz hayvanlar Cevap Yaz 3 65 Yayından Kaldır
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