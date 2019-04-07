Karı- Koca Arazideki Havuzda Ölü Bulundu

ANTALYA'nın İbradı ilçesinde oturan İhsan Kesikçi (65) ve Durdu Kesikçi (60), arazilerindeki 3 metrelik havuzda ölü bulundu.

İbradı'ya bağlı Ormana Mahallesi'ndeki Sayıca mevkisinde bulunan orman içindeki araziye giden İhsan Kesikçi ve eşi Durdu Kesikçi'den haber alamayan yakını bugün saat 14.00 sıralarında aramak için bölgeye gitti. Arazideki 3 metre derinliğindeki havuzun içini kontrol ettiğinde İhsan ve Durdu Kesikçi çiftinin hareketsiz halde yattığını gören yakını, durumu jandarma ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibleri sevk edildi. Yapılan incelemede sudan çıkarılan İhsan ve Durdu Kesikçi çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan incelemenin ardından İhsan ve Durdu Kesikçi'nin cenazeleri otopsi için Akseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İhsan ve Durdu Kesikçi çiftinin her ikisinin de ikinci evliliğini yaptığı belirtilirken, Durdu Kesikçi'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü. Durdu Kesikçi'nin kısa süre önce hastaneden taburcu olduğu, eşi nakliyecilikten emekli İhsan Kesikçi'nin ise kalp hastası olduğu belirtildi.

'EŞİM KENDİSİNİ KUYUYA ATACAĞIM DİYOR'

Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İhsan Kesikçi'nin daha önce İstanbul'da yaşadığını ve 1.5 yıl önce Ormana Mahallesi'ne yerleştiğini söyledi. Muhtar Canbaş, "İhsan Kesikçi'nin eşinin psikolojik sorunları vardı. İhsan Kesikçi rahatsızlığından dolayı bize 'Eşim kendisini kuyuya atacağım diyor. Bu kuyuların kapaklarını kapatalım' demişti. Biz de İbradı Belediyesi'ne müracaatta bulunarak kuyuların üzerlerine demir kapaklar yaptırdık. 20- 25 gün önce Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Bugün Ormana'da öğlen 12.00- 13.00 sıralarında karı- kocayı görmüşler. Daha sonra İbradı yoluna doğru devam etmişler. Kardeşi kendilerine ulaşamadığını söylemiş. Daha sonra erkek kardeşi kendilerine ait arazide aramaya başlamış ve her ikisini de ölü şekilde görmüş" dedi.

- Antalya

Kaynak: DHA