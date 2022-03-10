Kargolar çalışıyor mu? 10 Mart kargolar kaçta kapanıyor?

Kargolar çalışıyor mu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağışın yarından itibaren etkisini daha da artırması bekleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Hasdal Yerleşkesi'nde kar ve buz ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. 10 Mart kargolar kaçta kapanıyor?

KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketleri, bugün çalışmalarını sürdürecek. Ancak bazı özel şirketler 10 Mart tarihinde yeni paketlerin kargoya verilmeyeceğini açıkladı.

Kargo şirketleri, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle gecikmeler yaşanabileceği ifadelerine yer verdi. Kargo firmasından bilgi almak için bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz;

Yurtiçi Kargo : Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numaralı çağrı merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.

: Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numaralı çağrı merkezi ile irtibata geçebilirsiniz. Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

MNG Kargo: 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sürat Kargo: (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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