Kargayla köpeğin yaşam kavgası
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Kargayla köpeğin yaşam kavgası

Anadolu Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Güncel

Karganın köpeğin etrafında uçması Karganın köpeği gagalamaya çalışması Köpeğin diğer kargayı kaçırmaya çalışması Ankara'da sabah saatlerinde bir kargayı yakalayan köpek ile onu engellemek isteyen diğer karganın mücadelesi objektiflere yansıdı.

Karganın köpeğin etrafında uçması

Karganın köpeği gagalamaya çalışması

Köpeğin diğer kargayı kaçırmaya çalışması

Ankara'da sabah saatlerinde bir kargayı yakalayan köpek ile onu engellemek isteyen diğer karganın mücadelesi objektiflere yansıdı.

Anıttepe'de bir kargayı yakalayan köpek, avını yemek için uygun bir yer ararken başka bir karga onu engellemeye çalıştı. Bu sırada köpeği gagalayan karga, köpeği durdurmak için çırpındı. Tepesinde uçan kargaya aldırmadan avını midesine indiren köpek, bir süre sonra kaçarak uzaklaştı.

Kargayla köpeğin yaşam kavgası
Kargayla köpeğin yaşam kavgası
Kargayla köpeğin yaşam kavgası
Kargayla köpeğin yaşam kavgası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Ay

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