Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

28.01.2021 15:40 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:45
Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ TARTIŞMA SONRASI OLAY YAŞANMIŞAdapazarı'nda Ali Atmaca'nın öldüğü, 2 kardeşinin de yaralandığı olaya, düğün konvoyu sırasında yaşanan tartışmanın neden olduğu ortaya çıktı.

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ TARTIŞMA SONRASI OLAY YAŞANMIŞ

Adapazarı'nda Ali Atmaca'nın öldüğü, 2 kardeşinin de yaralandığı olaya, düğün konvoyu sırasında yaşanan tartışmanın neden olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düğün konvoyu sırasında iki grup arasında tartışma çıkarken, araya girenler tarafları yatıştırdı. Nikah için Adapazarı'nda bulunan salona gelindiği sırada tartışma yeniden alevlendi. Tabancasını çıkaran kişi, 3 kardeşin üzerine kurşun yağdırdı. Aracına binen kişi olay yerinden kaçtı. Polis kimliğini belirlediği kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.  Bu arada, sağlık çalışanlarının ve etrafta bulunanların yaralılara müdahale anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 


Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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