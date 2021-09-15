Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim 20. bölüm saat kaçta? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Kardeşlerim bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, Kardeşlerim bölüm bugün mü, Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır. Babası Akif'le ilgili acı gerçeği öğrenen Doruk'un hayatı büyük ölçüde sarsılırken, Asiye'yle ilişkisi de geri dönülemez bir yola girer.

Haberler.com - Gündem