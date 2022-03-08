Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim yeni bölümde ne olacak? Kardeşlerim 43. Bölüm fragmanı
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Önemli isimlerin başrollerde olduğu Kardeşlerim dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kardeşlerim 43. fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 43. bölüm fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Kardeşlerim yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kardeşlerim dizisinin 43. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Kardeşlerim konusu nedir? Kardeşlerim 43. Fragmanı nasıl izlenir! Kardeşlerim oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…
KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ömer, ailesinden habersiz aldığı karar ile kardeşlerine sunacağı gelecek umuduyla heyecanlanırken, yaptığı jestler de herkesi şaşkına çevirir. Suzan'ın gönlünü yeniden kazanmak isteyen Akif, bu sefer farklı bir yola başvurur. Akif'in yeni duruşu, Nebahat ile arasındaki iplerin de iyice gerilmesine sebep olur. Ataman Koleji'nde sosyal aktiviteler tüm hızıyla devam ederken, Ömer yeni işinin getirdiği sorumluluklarla beraber, hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.
Haberler.com - Gündem