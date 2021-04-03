Kardeşlerim Harika kim? Kardeşlerim Harika gerçek adı ne? Gözde Türker kimdir?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi ilk bölümden itibaren ilgi çekmeyi başardı. Peki, Kardeşlerim Harika kim? Kardeşlerim Harika gerçek adı ne? Gözde Türker kimdir?
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Her Cumartesi ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim Harika kim? Kardeşlerim Harika gerçek adı ne? Gözde Türker kimdir?
KARDEŞLERİM HARİKA KİM?
ATV ekranlarında her Cumartesi saat 20.00'da yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Harika karakteri dikkat çekmekte. Peki, Kardeşlerim Harika kim? Kardeşlerim Harika gerçek adı ne? Harika karakterini başarılı oyuncu Gözde Türker canlandırmakta.
GÖZDE TÜRKER KİMDİR?
17 Eylül 1993, İstanbul doğumlu Türker,Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu oldu. Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolünde yer aldı.