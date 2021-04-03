Kardeşlerim Harika kim? Kardeşlerim Harika gerçek adı ne? Gözde Türker kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi ilk bölümden itibaren ilgi çekmeyi başardı. Peki, Kardeşlerim Harika kim? Kardeşlerim Harika gerçek adı ne? Gözde Türker kimdir?