Kardeşlerim Harika kim? Kardeşlerim Harika gerçek adı ne? Gözde Türker kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kardeşlerim Harika kim? Kardeşlerim Harika gerçek adı ne? Gözde Türker kimdir?

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Kardeşlerim Harika kim? Kardeşlerim Harika gerçek adı ne? Gözde Türker kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi ilk bölümden itibaren ilgi çekmeyi başardı. Peki, Kardeşlerim Harika kim? Kardeşlerim Harika gerçek adı ne? Gözde Türker kimdir?

İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık

Her Cumartesi ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim Harika kim? Kardeşlerim Harika gerçek adı ne? Gözde Türker kimdir?

KARDEŞLERİM HARİKA KİM?

ATV ekranlarında her Cumartesi saat 20.00'da yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Harika karakteri dikkat çekmekte. Peki, Kardeşlerim Harika kim? Kardeşlerim Harika gerçek adı ne? Harika karakterini başarılı oyuncu Gözde Türker canlandırmakta.

GÖZDE TÜRKER KİMDİR?

17 Eylül 1993, İstanbul doğumlu Türker,Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu oldu. Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolünde yer aldı.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ambulans
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kardeşlerim Harika kim? Kardeşlerim Harika gerçek adı ne? Gözde Türker kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 21:52:43. #1.16#
title