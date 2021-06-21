Kardeşlerim Doruk Atakul kimdir? Doruk gerçek adı ne, boyu kaç?
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Kardeşlerim Doruk Atakul kimdir? Doruk gerçek adı ne, boyu kaç?

Kardeşlerim Doruk Atakul kimdir? Doruk gerçek adı ne, boyu kaç?
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Kardeşlerim dizisi ilk günden itibaren büyük beğeni topladı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden biri de Doruk Atakul karakteri oldu. Bu kapsamda Kardeşlerim Doruk Atakul kimdir? Doruk Atakul'u kim canlandırıyor? Doruk Atakul gerçek adı ne? sorularının yanıtları merak edildi.

Kardeşlerim Doruk Atakul kimdir? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadrosuyla ve konusuyla dikkat çeken Kardeşlerim dizisi hakkındaDoruk Atakul'u kim canlandırıyor? Doruk Atakul gerçek adı ne? sorularının yanıtları araştırıldı. Merak edilen soruların yanıtları...

KARDEŞLERİM DORUK ATAKUL KİMDİR?

18 yaşında. Yakışıklı, sporcu, arkadaşları için hep lider olan zengin çocuğu. Her şeye tepeden bakmaktan çekinmeyen, insanları tiye almaktan rahatsız olmayan kibirli bir delikanlı.

Kardeşlerim dizisinde Doruk Atakul karakterini Onur Seyit Yaran canlandırmaktadır.

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Ordu'ludur. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde öğrencidir. Uzun bir süre lisanslı olarak futbol oynayan Onur Seyit Yaran, futbolculuğunun yanı sıra satranç sporcusudur.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Celil Nalçakan

Akif Atakul

42 yaşında. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet duygularından yoksun ama bir o kadar da tatlı dilli, ağzı laf yapan, şeytan tüylü bir adam. Kendi istekleri doğrultusunda, çıkarları için yapamayacağı şey, ezemeyeceği kural yok.

Halit Özgür Sarı

Kadir Eren

19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.

Cüneyt Mete

Orhan Eren

37 yaşında. Merhametli ve iyi kalpli bir aile babası. Karısının, çocuklarının ve ona abisinden kalan yeğenlerinin gönlünü hoş edip, onlara kol kanat gerebilmek için sabah akşam çalışan iyi bir adam.

Fadik Sevin Atasoy

Şengül Eren

37 yaşında. Uyanık, değişken, paraya fazla değer veren, cingöz bir kadın. Kocasının yeğenlerine belli bir mesafeden sahip çıkmaya çalışırken, her daim fırsatlardan da istifade etmeyi iyi bilen bir kadın.

Ahu Yağtu

Suzan Manyaslı

34 yaşında. Hoş, bakımlı ve çekici bir kadın. Kocasında bulamadığı sevgi ve şefkati dışarda ararken oldukça kırılan, yaşadıklarıyla kendini yeniden keşfedecek, geçmişin sırlarıyla yüzleşecek olan duygusal kadın.

Simge Selçuk

Nebahat Atakul

40 yaşında. Güzel, alımlı, bakımlı bir kadın. Kurduğu mutlu aile tablosu tehlikeye girdiğinde gözü kimseyi görmeyen, kendi ve çocukları için hayatı garantiye almak adına her şeyi göze alabilecek, cesur bir kadın.

Yiğit Koçak

Ömer Eren

17 yaşında. Duygusal ve hırslı bir çocuk. Zaman zaman kalbinin sesine hakim olamayıp, kendini kaybetse de, abisi Kadir'in sorumluluklarını hafifletmek için üstüne düşeni yapan bir çocuk.

Su Burcu Yazgı Coşkun

Asiye Eren

17 yaşında. Sade, anaç, dürüst ve güçlü bir kız. Abileri ve küçük kız kardeşi Emel'e annelik yaparken, derslerine sıkı sıkı sarılan çalışkan bir kız. Üstelik sesi de çok güzel.

Aylin Akpınar

Emel Eren

6 yaşında. Sevgi dolu, sevimli, neşeli bir çocuk. Anne ve babasının özlemini hep kalbinde hisseden, abilerinin ve ablasının sözünden çıkmayan, oyun oynamayı seven uslu bir kız.

Onur Seyit Yaran

Doruk Atakul

18 yaşında. Yakışıklı, sporcu, arkadaşları için hep lider olan zengin çocuğu. Her şeye tepeden bakmaktan çekinmeyen, insanları tiye almaktan rahatsız olmayan kibirli bir delikanlı.

Gözde Türker

Harika Manyaslı

16 yaşında. Sahip olduklarını fazlasıyla farkında olup bununla övünen, bir takım psikolojik sıkıntılar yaşayan, ukalalığını bir güçmüş gibi kullanan ama özünde güçsüz bir genç kız.

Cihan Şimşek

Oğulcan Eren

18 yaşında. Komik, eğlenceli, öz güveni yüksek bir çocuk. Aşık olduğu kız için her türlü çılgınlığı yapıp, engel tanımayacak eğlenceli bir aşık, iyi bir dost, kuzeni Ömer için iyi bir sırdaş.

Damlasu İkizoğlu

Melisa Atakul

17 yaşında. Sınıf ayırmadan herkese karşı içten, cana yakın ve duyarlı bir genç kız. Merhamet ve vicdan duygularına babasının aksine en yoğun şekilde hakim, aşık olmasıyla iyice hassaslaşan ince ruhlu bir aşık.

Melis Minkari

Aybike Eren

17 yaşında. Hep sahip olduklarından fazlasının hayalini kuran, biraz kibirli, açık göz bir kız. Cesareti bazen başına iş açsa da çenesini tutmakta zorlanan, dobra ve hızlı düşünen bir karakter.

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