Kardeşlerim 42. Bölüm Fragmanı - Haberler

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Kardeşlerim 42. Bölüm Fragmanı

DailyMotion.com - TV
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atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/aboneKardeşlerim 42. Bölüm Fragmanı | "Biz sevgili miyiz?

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone

Kardeşlerim 42. Bölüm Fragmanı | "Biz sevgili miyiz?"

#Kardeşlerim Her Cumartesi 20.00'de #atv 'de!

?Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

?atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike), Eren Ören (Kaan).

#Kardeşlerim

#Asdor

#AyBer

#OğHar

#KadMel

#SüsÖm

DailyMotion.com - TV

Cumartesi, Youtube, TV, Haberler

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