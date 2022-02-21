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Kardeşlerim 40. Bölüm İlk 8 Dakika

DailyMotion.com - TV
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atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLNKardeşlerim 40.Bölüm Özeti: "Gülmek bir gün bize de yakışacak.

atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLN

Kardeşlerim 40.Bölüm Özeti:

"Gülmek bir gün bize de yakışacak…"

Eren kardeşlerin yoksullukla olan mücadelesi, gün geçtikçe daha zor bir hal alır. Bu durumdan en çok Asiye etkilenirken, Ömer de gecesini gündüzüne katarak, evi geçindirmek için çabalar. Şengül cephesinde yaşanan gelişmeler, Akif'in yeni bir karar almasına neden olurken, Ataman Koleji'nde sular durulmaz. Suzan'ı bir kez daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Akif'in yaptığı hamle ise, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

?Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike), Eren Ören (Kaan).

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