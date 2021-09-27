Kardeşlerim 22. Bölüm Fragmanı
Oyuncuları: Celil NalçakanHalit Özgür Sarı Cüneyt Mete Fadik Sevin Atasoy Ahu Yağtu Simge SelçukYiğit Koçak Su Burcu Yazgı Coşkun Aylin Akpınar Onur Seyit YaranCihan ŞimşekDamlasu İkizoğlu Gözde Türker Kaan SeviMelis Minkariİrem SalmanLizge CömertRecep UstaKardeşlerim kanalına abone olmak için;
SELÇUK, İZMİR (DailyMotion.com) - Oyuncuları: Celil Nalçakan
Halit Özgür Sarı Cüneyt Mete Fadik Sevin Atasoy Ahu Yağtu Simge Selçuk
Yiğit Koçak Su Burcu Yazgı Coşkun Aylin Akpınar Onur Seyit Yaran
Cihan Şimşek
Damlasu İkizoğlu Gözde Türker Kaan Sevi
Melis Minkari
İrem Salman
Lizge Cömert
Recep Usta
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