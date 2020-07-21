Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı, haberim yoktu dedi
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Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı, haberim yoktu dedi

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı, haberim yoktu dedi Beyoğlu'nda bir evden dışarıya kötü kokuların gelmesinden rahatsızlık duyan mahalle sakinleri polisi aradı.

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı, haberim yoktu dedi
21.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:09

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı, haberim yoktu dedi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir evden dışarıya kötü kokuların gelmesinden rahatsızlık duyan mahalle sakinleri polisi aradı. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası kardeşinin çürümüş cesediyle birlikte günlerce yaşadığı öğrenilen ağabey ise kardeşinin ölümünden habersiz olduğunu söyledi.

Olay, Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi Lokumcu Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir daireden dışarıya kötü kokuların gelmesinden rahatsızlık duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası, evde Abdullah B.'ye ait çürümüş ceset bulundu. Ev sahibi evde cesedi bulunan kiracısının ağabeyi Suphi B. ile birlikte kaldığını söyledi. Polis ekiplerinin çağırması üzerine eve gelen ağabey ise kardeşiyle birlikte kaldığını fakat ölümünden habersiz olduğunu söyledi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan inceleme sonrası ceset otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Evde cesedi çürümüş halde bulunan kişinin kendisinin kiracısı olduğunu söyleyen ev sahibi İbrahim Kireç, "Ölen kişi benim 5 senelik kiracımdı, evde tek yaşıyordu. Bundan 20-25 gün önce kirayı almaya geldiğimde, kirayı verdiğinde ağabeyi de yanındaydı. Yine 2 gün önce ağabeyi benim bu aylık kiramı da verdi. Fakat bu 1 hafta boyunca apartmanda bir kötü koku hissediliyordu. Ağabeyini aradığımda bana yanında olduğunu ve hastaneye götürdüğünü söyledi. Hatta bu sabahta aradığımda kardeşinin yanında olduğunu söyledi daha sonra ben buraya geldiğimde komşular ağabeyinin apartmandan çıkıp gittiğini söylediler. Ben de onu aradım bana ilaç almaya gittiğini ve kardeşini yarın hastaneye yatırma durumunun olduğunu söyledi. Polislerin geleceğini söyledim ona ve şu anda o burada yok" dedi.

Ölen kiracısının daha önceden hiçbir hastalığı olmadığını söyleyen ev sahibi, "Sağlam, konuşkan ve cana yakın çok hoş bir insandı. Ben apartmana girdiğimde çok kötü bir koku yoktu ama pencereden dışarıya rahatsız edici bir koku geliyordu. Üsteki komşuların söylediğine göre felaket bir şekilde sinek varmış, ondan şüphelenmişler zaten" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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