Kardeşim dizisi Emel kim? Kardeşim dizisi Emel gerçek adı ne? Aylin Akpınar kaç yaşında, nereli?
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Kardeşim dizisi Emel kim? Kardeşim dizisi Emel gerçek adı ne? Aylin Akpınar kaç yaşında, nereli?

Kardeşim dizisi Emel kim? Kardeşim dizisi Emel gerçek adı ne? Aylin Akpınar kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşim dizisi Emel kim? Kardeşim dizisi Emel gerçek adı ne? Aylin Akpınar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşim dizisi Emel kim? Kardeşim dizisi Emel gerçek adı ne? Aylin Akpınarkaç yaşında, nereli?Detaylar haberimizde.

KARDEŞLERİM EMEL KİM?

Kardeşlerim dizisinin küçük yıldızı Emel, izleyiciyi tarafından dikkat çekmekte. Küçük yaşta performansı ile beğenilen karakteri Aylin Akpınar canlandırmakta. Akpınar, 1 Ocak 2012 İstanbul doğumludur.

AYLİN AKPINAR DİZİLERİ

2018-İstanbullu Gelin

2018-Keşke Hiç Büyümeseydik

2019-Aşk Ağlatır

2021-Kardeşlerim

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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