Kardeşim dizisi Emel kim? Kardeşim dizisi Emel gerçek adı ne? Aylin Akpınar kaç yaşında, nereli?
Cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşim dizisi Emel kim? Kardeşim dizisi Emel gerçek adı ne? Aylin Akpınar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.
Cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşim dizisi Emel kim? Kardeşim dizisi Emel gerçek adı ne? Aylin Akpınarkaç yaşında, nereli?Detaylar haberimizde.
KARDEŞLERİM EMEL KİM?
Kardeşlerim dizisinin küçük yıldızı Emel, izleyiciyi tarafından dikkat çekmekte. Küçük yaşta performansı ile beğenilen karakteri Aylin Akpınar canlandırmakta. Akpınar, 1 Ocak 2012 İstanbul doğumludur.
AYLİN AKPINAR DİZİLERİ
2018-İstanbullu Gelin
2018-Keşke Hiç Büyümeseydik
2019-Aşk Ağlatır
2021-Kardeşlerim