Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı

06.01.2021 20:08 | Son Güncelleme: 06.01.2021 20:12
Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı

ORDU'nun Kumru ilçesinde kardeşi Erdal ile yengesi Emine Batır'ı tabancayla vurarak öldüren Hikmet Erhan Batır, tutuklandı.

ORDU'nun Kumru ilçesinde kardeşi Erdal ile yengesi Emine Batır'ı tabancayla vurarak öldüren Hikmet Erhan Batır, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Hikmet Erhan Batır ile kardeşi Erdal Batır arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabeyi evden aldığı tabancayla kardeşi Erhan Batır'a ve araya girmeye çalışan yengesi Emine Batır'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği karı-koca yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içerisinde yerde yatan karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası teslim olan Hikmet Erhan Batır ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kumru İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Hikmet Erhan Batır, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı
Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Prens Harry İrem Derici Demet Akalın
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı İsmail Kartal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 20:16:09. #1.15#
title