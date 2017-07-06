Kardeş Kent Belediyesine Vidanjör Aracı Hibe Edildi

Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'ın talimatı ile "kardeş kent belediyesi protokolü" bulunan Senirkent Belediyesi'ne vidanjör aracı hibe edildi.



2015 yılı Ağustos ayında Dinar Belediyesi meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Saffet ve Isparta Senirkent Belediye Başkanı Erol Civelek arasında imzalanan protokol ile Dinar ve Senirkent kardeş kent olmuştu. Başkan Acar'ın talimatı ile kanalizasyon arıza amirliğine yeni videnjör aracı alınmasının ardından eski vidanjör aracı kardeş kent Senirkent Belediyesine verilmesine karar verildi. 03 FD 003 plakalı eski vidanjör aracının bakımı yapılarak Senirkent Belediyesi'nden gelen yetkili personele araç teslimi yapıldı. Belediye Başkanı Saffet Acar'ın da hazır bulunduğu araç teslim programında Kanalizasyon Arıza Amiri Mesut Çetin tarafından vidanjörün kullanımı hakkında personele bilgi verdi. Başkan Acar, vidanjör aracının kardeş kent Senirkent'e ve belediyeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR