Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği geçen ay 192 su kuyusu açtı
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Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği geçen ay 192 su kuyusu açtı

Anadolu Ajansı / Andaç Hongur - Haberler | Güncel
Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği geçen ay 192 su kuyusu açtı

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, 16 ülkede yardım faaliyetlerini sürdürürken, geçen ay 192 su kuyusu açtı.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, 16 ülkede yardım faaliyetlerini sürdürürken, geçen ay 192 su kuyusu açtı.

Dernekten mart ayı faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, 1864 yetim sofrası, 478 yetime giysi ve 638 yetim sponsorluğu ile yetimler yalnız bırakılmadı.

Yıl boyu devam eden su kuyusu bağışı ve kurban bağışıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşılırken, geçen ay 192 köyde 192 su kuyusu açılarak, susuzlukla ve kirli sulara bağlı hastalıkla mücadele eden bölge halkına temiz su olanağı sağlandı. 1039 nafile kurban kesimiyle ailelere kurban eti ulaştırıldı.

İbadet olanaklarından mahrum kalan bölgeler için 548 adet Kur'an-ı Kerim dağıtılırken, 187 kişiye, katarakt ameliyatı olanağı sağlandı. Aile kalkındırma projesi kapsamında 122 aileye süt veren keçi verildi. 256 fidan dikildi.

Saldırılar ve baskılar sonrası yaşadıkları yerleri terk ederek göç etmek zorunda kalan 34 kamptaki mültecilere yardım paketi ulaştırıldı.

Dernek ramazan ayında 16 ülkede 10 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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