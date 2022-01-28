Kardeş Eli Derneği, Ahmet Çalık anısına Bangladeş'te su kuyusu açtı - Haberler
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Kardeş Eli Derneği, Ahmet Çalık anısına Bangladeş'te su kuyusu açtı

AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Kardeş Eli Derneği, Ahmet Çalık anısına Bangladeş'te su kuyusu açtı

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, trafik kazasında vefat eden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık anısına Bangladeş'te su kuyusu açtı.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, trafik kazasında vefat eden Konyaspor'un futbolcu Su Ahmet Çalık anısına Bangladeş'te su kuyusu açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 17 ülkede yardım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Ahmet Çalık'ın adı Bangladeş'te açılan su kuyusunda yaşatılırken, buradan bölge halkının ihtiyacı da karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca, Ahmet Çalık'ın hatıralarına sahip çıktıklarını, onu unutmadıklarını ve dualarından eksik etmediklerini belirtti.

Erkoca, genç yaşta hayatını kaybeden futbolcuya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Bağışçıları vesilesiyle Bangladeş'te açılan kuyuyla temiz su sıkıntısı yaşayan halkın ihtiyacının karşılandığını ifade eden Erkoca, kuyunun hayvancılık ve küçük tarımsal faaliyetlerde de kullanıldığını kaydetti.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Bangladeş, Konyaspor, su, Güncel, Haber

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