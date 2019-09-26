Kardeş Çocukları 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeş Çocukları son bölüm izle

26.09.2019 08:26

Kardeş Çocukları 20. bölüm fragmanı araştırılırken, Kardeş Çocukları 19. bölüm izleyicileri adeta ekrana bağladı. Dizi severlerin merakla beklediği Kardeş Çocukları yeni bölüm yayınlandı. Kardeş Çocukları 19. bölümde annesini, Saner Yalı'sında bulmasıyla yıkılan Hayat'ın isyanı Ümran için yıkıcı olur ama Ümran bütün fedakarlığıyla hedefine kilitlenmiştir. Kardeş Çocukları yeniş sezon oyuncuları kim? Kardeş Çocukları 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeş Çocukları oyuncu kadrosu ve daha fazlası haberimizde.

KARDEŞ ÇOCUKLARI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI?

Star TV ekranlarında Salı günleri yayınlanan Kardeş Çocukları, 19. bölümü ile izleyiciyle buluştu. Kardeş Çocukları dizi takipçileri Kardeş Çocukları 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu soruyor. Kardeş Çocukları 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE…

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeş Çocukları son bölümünde Hayat, annesine olan büyük kırgınlığıyla teyzesine sığınır. Annesini, Saner Yalı'sında bulmasıyla yıkılan Hayat'ın isyanı Ümran için yıkıcı olur ama Ümran bütün fedakarlığıyla hedefine kilitlenmiştir. Hayat ise annesine olan büyük kırgınlığıyla teyzesine sığınır. Ümran'ın yalıda kalmasını hazmedemeyen Umay, var gücüyle ablasına savaş açar. Aynı çatı altında olmak Ümran ve Yıldırım'ın küllenmek bilmeyen duygularını su yüzüne çıkarırken; Ümran, hem Umay'ın hem de Lebriz'in hedefindedir. Umay ise Adnan'ın yakın markajındadır ve Yıldırım'ın bu durumu fark etmesiyle sular ısınır. Yıldırım ve Umay arasında başlayan Adnan gerilimi, Umay için kafa karıştırıcı bir hal alır. Umay, Adnan'ı Yıldırım'ın tepkisini çekmek için kullanmaya başlar.

Annesinin Yıldırım'ın evinde personel olarak çalışmasını asla hazmedemeyen Hayat ise, Ümran'la köprüleri tamamen yıkar. Diğer yanda, Savaş ve Hayat arasındaki Mert krizi de büyümektedir. Savaş, Hayat'a olan duygularını bastırmakta zorlanırken Hayat, ise Savaş'ın tepkisine rağmen Mert'in gizli gündemlerinin peşine düşer. Ümran'ın, Adnan'ın kim olduğunu öğrenmesi tansiyonu yükseltirken, Reşat ve Savaş'ın sürpriz iş birliği hem Umay'ı, hem de Ümran ve Yıldırım cephesini alt üst edecek bir hal alır.

KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ SEZON OYUNCULARI

Kardeş Çocukları dizisi oyuncu kadrosunda: Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Cem Davran, Berkay Hardal, Alara Turan, Nilay Erdönmez, Çiğdem Selışık Onat, Melis Hacic yer alıyor.